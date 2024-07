Kanzler-Gespräch Olaf Scholz diskutiert mit Saarländern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Mittwoch zu einer Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern nach Saarbrücken. In seiner Reihe „Kanzler-Gespräch“, die ihn bislang in 13 Bundesländer führte, haben 150 Saarländer die Chance, ihm 90 Minuten lang Fragen zu stellen. „Der Bundeskanzler möchte dabei erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt, von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und auf ihre Fragen antworten“, heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung. „Es geht um gegenseitiges Zuhören, Wertschätzung und Offenheit.“