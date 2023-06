Schlagerstar Olaf von den Flippers überrascht Fans bei Rock am Ring

Die Flippers waren eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerbands, verkauften Millionen ihrer 46 Alben und füllten bis zuletzt vor der Auflösung vor mehr als zehn Jahren große Hallen. Seither ist Olaf Malolepski - so sein bürgerlicher Name - solo unterwegs. Rock am Ring ist mit dem Festival Rock am Park eine der größten Musikveranstaltungen in Deutschland.