Beim Brand einer umgebauten Scheune in Marienhausen (Kreis Neuwied) ist am Montag ein Schaden von schätzungsweise 60 000 bis 80 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. In der früheren Scheune, in der sich auch eine Schreinerei befindet, brannte ein Lagerraum aus, in dem zwei Oldtimer und verschiedene Werkzeuge untergebracht waren. dpa