Prognose Wie wird das Wetter zum Olewiger Weinfest?

Wechselnd wolkig mit Gewittern: So lautet die Prognose der Meteorologen für den Freitag und damit für den Auftakt des Olewiger Weinfestes. Es wird zwar warm – die Temperaturen erreichen an die 27 Grad – Schauer und Gewitter sollen den zeitweiligen Sonnenschein allerdings unterbrechen. Das Niederschlagsrisiko liegt am Nachmittag und Abend zwischen 50 und 60 Prozent. Man sollte für die Weinfesteröffnung also in jedem Fall einen Regenschirm einpacken.