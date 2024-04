Prozesse OLG: Zu Sonntagsöffnung im Outlet soll Experte gehört werden

Im Rechtsstreit über Sonntagsöffnungen im Outlet Zweibrücken hat sich das Oberlandesgericht (OLG) für ein Sachverständigengutachten ausgesprochen. Das teilte eine Justizsprecherin am Donnerstag in der pfälzischen Stadt mit. Das Gutachten soll unter anderem klären helfen, ob die Klägerin - der Betreiber eines Modehauses in Grünstadt - eine „spürbare Beeinträchtigung“ hat durch die Sonntagsöffnung. „Die IHK Pfalz soll einen Sachverständigen vorschlagen, und die Klägerin hat bis zum 2. Mai 2024 den Auslagenvorschuss zur Einholung des Sachverständigengutachtens einzuzahlen“, hieß es.