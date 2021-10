Oliver Luksic bleibt FDP-Chef im Saarland

Oliver Luksic, Vorsitzender der FDP im Saarland. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Losheim am See Oliver Luksic bleibt Vorsitzender der FDP im Saarland. Er habe auf dem Landesparteitag der Liberalen in Losheim 145 von 165 abgegebenen Stimmen erhalten, teilte die Partei auf ihrer Internetseite am Sonntag mit.

Das entspricht 87,9 Prozent. Vor zwei Jahren war Luksic mit 93,3 Prozent, 125 von 134 der abgegebenen gültigen Delegiertenstimmen, im Amt bestätigt worden. Der 42-Jährige Luksic ist seit 2011 Vorsitzender. Die FDP ist im Saarland nicht im Landtag vertreten. Sie war aber zuletzt im Aufwind und legte 3,9 Prozentpunkte bei der Bundestagswahl zu: Die Liberalen wurden dabei drittstärkste Kraft im Saarland mit 11,5 Prozent.