Vorbereitung auf Großevent Olympiasportler begeistert vom Training im Saarland

Die zahlenmäßig am stärksten vertretene Sportgruppe sind die Boxer mit 65 Faustkämpfern aus 16 Nationen. US-Trainer Billy Walsh bedankte sich im Namen der USA für die „super Ausstattung“ in diesem Trainingslager, die für sein Land „die bestmögliche Vorbereitung“ bedeute. „Es ist fantastisch hier“, bestätigte Liam Joseph Bolger, Cheftrainer des Deutschen Boxsport-Verbandes. Und Olympiateilnehmer Nelvie Tiafack unterstrich: „Ich war schon in einigen Camps, aber dass es so etwas in Deutschland gibt, ist einfach mega. Zehn von zehn Punkten!“