Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche weiterhin erreichbar

Barbara Schleicher-Rothmund (SPD). Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Trotz zahlreicher Einschränkungen durch die Coronakrise arbeitet die rheinland-pfälzische Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche weiter. Junge Menschen sollten auch in dieser schwierigen Zeit unterstützt werden, erklärte die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund am Mittwoch in Mainz.



