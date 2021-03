Online-Karte informiert über Starkregengefahr

Mainz Starkregen verursacht Jahr für Jahr enorme Schäden. Eine neue Online-Karte informiert jetzt die rheinland-pfälzischen Kommunen, wie gefährdet sie mit Blick auf derartige extreme Wetterereignisse sind.

Damit könnten sich Gemeinden sowie Bürgerinnen und Bürger über mögliche Wege des Wassers bis zu den Ortsgrenzen informieren, erklärte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag. „Unser Appell an die Kommunen: Nutzen Sie die Informationen und sorgen Sie mit Konzepten vor. Wir stehen Ihnen dabei unterstützend zur Seite.“

Bei Starkregen kann der plötzlich in großer Intensität auftretende Niederschlag nicht mehr im Boden versickern. Je nach Lage fließt das Wasser dann oberirdisch zusammen mit Schlamm und Geröll in die Ortschaften. Nach Angaben des Ministeriums wird es aufgrund des Klimawandels in Rheinland-Pfalz immer wärmer, und es treten auch häufiger extreme Wetterereignisse wie Starkregen auf.