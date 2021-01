Online-Preisverleihung zum Abschluss des MOP-Filmfestivals

In diesem Jahr findet das Festival Max Ophüls Preis virtuell statt. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Mit der Verleihung von 16 Preisen in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro endet am diesem Samstag (19.30 Uhr) das diesjährige Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken. Wegen der Corona-Pandemie hatte die 42. Ausgabe zum ersten Mal als komplette Online-Edition stattgefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das MOP gilt als wichtigstes Festival für den jungen deutschsprachigen Film.

Die Preisverleihung wird kostenlos auf der Streaming-Plattform und dem Youtube-Kanal des MOP übertragen. Die Veranstaltung wird live moderiert von Fernsehmoderator Tobias Krell. Festivalleiterin Svenja Böttger und der Künstlerische Leiter Oliver Baumgarten werden aus dem Wohnzimmer des MOP-Festivalfunks die 16 Preise nacheinander vergeben. Die Laudationen der jeweiligen Jurys werden voraufgezeichnet und entsprechend eingespielt. Die Gewinner werden live über Zoom zugeschaltet und bekommen per Nachricht eine 3D-Animation der Trophäe zugeschickt.

Zur Vergabe der letzten Trophäe, dem Max Ophüls Preis für den besten Spielfilm, wird Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) zugeschaltet. Den Preis, der mit 36 000 Euro dotiert ist, vergibt das Filmfestival zusammen mit der Landeshauptstadt.

Festivalleiterin Böttger zog eine erste positive Bilanz unter die Woche. „Insgesamt läuft es gut, auch wenn die Technik manchmal etwas ruckelt“, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Veranstalter erhielten sehr viel positives Feedback vom Publikum, aber auch von den Filmschaffenden. „Bisher können wir sagen, dass uns die Adaption des Festivals ins Digitale gelungen ist.“