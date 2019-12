Verschärfung der Wohnungsnot im Land? : Online-Vermietungen - Warum das Land ein Airbnb-Gesetz erlassen will

Online-Vermietungen - Warum das Land ein Airbnb-Gesetz erlassen will

Trier/Mainz Wirtschaftskammer und Eigentümer sehen in Online-Vermietungen kein großes Problem. Doch das Land befürchtet eine Verschärfung der Wohnungsnot durch Airbnb.

Wer als Tourist in boomende Städte reist, quartiert sich inzwischen gerne in einem Zimmer ein, das sich über Online-Portale wie Airbnb finden lässt. Vermieter überlassen ihre Wohnungen dann für einige Tage den Gästen und kassieren dafür Geld. Etwas mehr als 300 Inserate finden sich derzeit für den Raum Trier.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will solchen Online-Vermietungen mit einem Gesetz aber einen Riegel vorschieben, weil in Städten wie Trier, Mainz und Koblenz der Immobilienmarkt angespannt ist – und Wohnungen durch solche Geschäfte knapper zu werden drohen.

Kommunen, in denen sich durch Onlineanbieter wie Airbnb die Wohnungsnot verschärft, sollen künftig Ermächtigungen erlassen dürfen, wenn Wohnraum mehr als zwölf Wochen im Jahr vermietet wird oder länger als sechs Monate leer steht. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 50 000 Euro.

In einer Anhörung im rheinland-pfälzischen Haushalts- und Finanzausschuss dominierte nun aber die Kritik an den Gesetzesplänen der rot-gelb-grünen Landesregierung. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land und Immobilieneigentümer kritisierten, dass sich Airbnb-Vermietungen in den Städten lediglich im Promille-Bereich bewegten und keine Wohnungsnot bewirkten. Fabian Göttlich von der IHK Koblenz sagte: „Das Problem ist vorhanden, aber sehr klein.“