später lesen Opel-Belegschaft protestiert weiter gegen Verkaufspläne FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Beim Autobauer Opel gärt es weiterhin in der Belegschaft. Vor einer für Donnerstag (13. Dezember) geplanten Betriebsversammlung am Stammsitz Rüsselsheim formiert sich erneut Widerstand gegen den geplanten Teilverkauf des dortigen Entwicklungszentrums an den Ingenieur-Dienstleister Segula. dpa