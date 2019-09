Opel-Chef: Segment der kleinen SUV wird weiter wachsen

Rüsselsheim/Paris Das Segment kleinerer Stadtgeländewagen wird nach Einschätzung des Opel-Chefs Michael Lohscheller weiter wachsen. „Die Kunden fragen insbesondere diese kleinen SUVs stark nach“, sagte der Manager am Dienstag auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt.

Der Opel-Chef zeigte sich erleichtert, dass das Unternehmen bislang kein sehr großes SUV entwickelt hat. „Ob die großen, also 5 Meter plus, eine Zukunft haben werden, da würde ich mal nicht drauf setzen“, sagte er. „Vielleicht sind wir da ganz gut aufgestellt.“ Der größte Opel-SUV Grandland X misst 4,45 Meter in der Länge und ist damit deutlich kürzer als beispielsweise der Mittelklassewagen Insignia.