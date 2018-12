später lesen Opel einigt sich mit Händlern auf Mustervertrag FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Der Autobauer Opel hat sich nach langen Verhandlungen mit seinen deutschen Händlern auf einen neuen Mustervertrag geeinigt. Das bestehende mehrstufige System aus Haupthändlern, Nebenbetrieben und Servicepartnern mit rund 1150 Verkaufsstellen in Deutschland soll erhalten bleiben, wie Opel am Dienstag in Rüsselsheim mitteilte. dpa