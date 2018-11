später lesen Opel gibt Entwicklungszentrums-Teile ab: 2000 Jobs betroffen FOTO: Oliver Stratmann FOTO: Oliver Stratmann Teilen

Der Autobauer Opel trennt sich von Teilen seines Rüsselsheimer Entwicklungszentrums. Bis zu 2000 Mitarbeiter sollen zum französischen Entwicklungsdienstleister Segula wechseln, der am Standort einen Technologie-Campus gründen will, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. dpa