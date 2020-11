Opel schickt erste Mitarbeiter in die Werksferien

Das Ortsschild "Rüsselsheim am Main" steht vor der Opel-Zentrale. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Rüsselsheim Der Autobauer Opel hat am Stammsitz Rüsselsheim bereits die ersten Produktionsmitarbeiter in die Winter-Werksferien geschickt. Die Beschäftigten sollen voraussichtlich am 7. Januar kommenden Jahres zurückkehren und die Fertigung wieder aufnehmen, teilte das Unternehmen des PSA-Konzerns am Donnerstag mit.

