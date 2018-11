später lesen Opel testet Elektro-Infrastruktur für das Jahr 2035 FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Mit einem Reallabor testet der Autobauer Opel die elektrische Zukunft des Verkehrs. Mit Förderung des Landes Hessen sollen am Rüsselsheimer Entwicklungszentrum und auf dem Testgelände in Rodgau-Dudenhofen mehr als 160 Ladepunkte für die Elektroflotte entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. dpa