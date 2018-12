später lesen Opelaner demonstrieren gegen Teilverkauf FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Zahlreiche Beschäftigte des Autobauers Opel haben am Stammsitz Rüsselsheim gegen Verkaufspläne des Managements protestiert. Eine große Menschenmenge verließ am Donnerstagmorgen das Werksgelände und zog in einem Demonstrationszug durch die Stadt am Main. dpa