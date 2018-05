später lesen „Open Ohr“-Festival dreht sich um Körperbau FOTO: Markus Scholz FOTO: Markus Scholz Teilen

Twittern

Teilen



Das „Open Ohr“ ist ein besonderes Festival. Die 44. Ausgabe an Pfingsten bietet nicht nur Musik, Theater und Film, sondern auch politische Diskussionsrunden. Der „Körperbau“ steht in diesem Jahr im Zentrum des Programms. „Das Intimste, was wir haben, unser Körper, ist also in unserer Zeit eine hochpolitische Angelegenheit, in der es um Freiheit, Selbstbestimmung und Privilegien geht, aber auch um Schutz“, schreiben der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling und Jugenddezernent Eckart Lensch (beide SPD) im Grußwort des Programmhefts. dpa