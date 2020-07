Opfer häuslicher Gewalt im ersten Halbjahr unverändert

Mainz Gab es während der Corona-Krise mehr Gewalt in den Familien? Die Polizeistatistik sagt nein. Experten halten einen verzögerten Anstieg der Zahlen aber noch für durchaus wahrscheinlich.

4843 Opfer häuslicher Gewalt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik für das erste Halbjahr 2020 in Rheinland-Pfalz erfasst. Das waren 16 Erwachsene und Kinder mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und 41 weniger als in den ersten sechs Monaten 2018, wie Innenministeriumssprecherin Sonja Bräuer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte.