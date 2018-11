später lesen Opfer in die Saar geworfen: Sieben Jahre Haft FOTO: Katja Sponholz FOTO: Katja Sponholz Teilen

Twittern

Teilen



Ein 18-Jähriger, der im April in Saarbrücken einen 16-Jährigen nach einem Streit um Haschisch bewusstlos geschlagen und in die Saar geworfen hat, muss wegen Totschlags für sieben Jahre in Haft. Nach Meinung des Saarbrücker Landgerichts hätte der Angeklagte damals erkannt, dass sein Opfer regungslos und völlig wehrlos war, als er ihn zum Ufer zog. dpa