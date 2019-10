Opfer lässt sich nicht ausrauben und überwältigt Täter

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Mainz Ein Räuber ist in Mainz an seinem Opfer gescheitert: Der 30-Jährige überwältigte den anderen Mann, statt sich von ihm bestehlen zu lassen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach trat ein 62-Jähriger an den jüngeren Mann am Montagabend heran, als dieser gerade an einem Geldautomaten zugange war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa