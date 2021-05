Landespolitik : Die Opposition im Land wettert gegen die Genossen: „SPD bricht W-Lan-Versprechen an Schulen“

Mainz CDU, AfD und Freie Wähler zerpflücken den Koalitionsvertrag der Ampel. Wo es ihnen in der Regierung bis 2026 an Substanz fehlt.

Ist Malu Dreyer am 18. Mai erneut zur Ministerpräsidentin gewählt, kann sich die SPD-Politikerin auf einen heißen Tanz im Mainzer Landtag einstellen. Denn die Opposition, die dann die Rede der Triererin erwidern kann, beklagt den Koalitionsvertrag der Ampelparteien bereits laut. CDU-Landesgeneralsekretär Jan Zimmer schimpft vor allem über den Satz auf Seite 16, die Ampel wolle die kommunalen Träger unterstützen, den Schulen bis zum Ende des nächsten Schuljahres 2020/21 flächendeckend schnelles W-Lan zur Verfügung zu stellen. Noch im Wahlkampf habe die SPD versprochen, die Schulen bis Ende dieses Jahres mit schnellem Internet auszustatten. „Da ist nicht viel vom Versprechen geblieben. In der Bildungspolitik wird das Morgen in ein Gestern verwandelt“, sagt Zimmer. Er stört sich in der Bildungspolitik auch an der Entscheidung, die Thalfangerin Bettina Brück zur neuen Staatssekretärin zu machen. „Uns überzeugt diese Personalie nicht. Frau Brück ist in der Vergangenheit nicht mit wegweisenden oder innovativen Vorschlägen in der Bildungspolitik aufgefallen“, sagt er. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf vermisst auch feste Angaben zur genauen Unterrichtsversorgung, dem genauen Ausbau an Schulsozialarbeit und den exakten Ausgaben für Straßenbau im Koalitionsvertrag.