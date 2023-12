Causa noch nicht überstanden SWR-Ämter niedergelegt – aber Kritik an Heike Raab hält in eigenen Reihen an

Staatssekretärin Heike Raab (SPD) ist nicht länger Mitglied im Landesrundfunkrat, im Programmausschuss sowie im Finanzausschuss des SWR. Ursprünglich hatte die rheinland-pfälzische Staatskanzlei am Donnerstagnachmittag erklärt, Raab lege ihr SWR-Mandat im Verwaltungsrat des Senders, der die Geschäftsführung des Intendanten überprüft, nieder. Von den anderen Funktionen war in der Mitteilung keine Rede - sie waren allerdings mitgemeint, weil Raab qua Amt automatisch auch in den anderen Gremien vertreten ist. Wer auf Raab in den SWR-Gremien folgen soll, steht noch nicht fest, wie die Staatskanzlei auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds erklärte. Bis dahin wird sie Monika Fuhr, die Beauftragte für jüdisches Leben, vertreten.