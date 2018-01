später lesen Opposition will nach Streit um Eumann Mediengesetz ändern FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Nach der scharfen Kritik an der Berufung des neuen Landesmediendirektors Marc Jan Eumann verlangen CDU und AfD künftig eine öffentliche Stellenausschreibung für diese Aufgabe. Die Oppositionsfraktionen brachten am Mittwoch zwei Entwürfe für eine entsprechende Änderung des Landesmediengesetzes ein. Diese werden nach einer ersten Beratung nun in den Fachausschüssen behandelt. dpa