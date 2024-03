2. Bundesliga „Ordentliche Aufgabe“: Elversberg erwartet Kiel

Mit dem Rückenwind des Auswärtssiegs in Fürth hofft der SV Elversberg auf ein weiteres Erfolgserlebnis am Samstag (13.00 Uhr/ Sky und Wow) gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel. „Das letzte Spiel ist für mich immer schnell wieder abgehakt, das ist auch jetzt so“, sagte Trainer Horst Steffen vor der Partie des potenziellen Aufsteigers in die Fußball-Bundesliga. „Die Jungs waren konzentriert im Training, so gehen wir jetzt auch das Spiel gegen Kiel an. Uns erwartet am Samstag eine ordentliche Aufgabe.“