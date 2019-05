Organspende: Neue Kampagne soll jüngere Menschen ansprechen

Die Rückseite eines ausgefüllten Organspendeausweises. Foto: Marie Reichenbach/Archivbild.

Ingelheim Eine neue Aufklärungskampagne zum Thema Organspende in Rheinland-Pfalz soll gezielt junge Menschen ansprechen. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) wird sie heute in einer Fahrschule in Ingelheim vorstellen.

Der Hintergrund ist, dass der Fahrlehrerverband dem Ministerium zufolge an der Kampagne beteiligt ist. So soll etwa künftig auch in Fahrschulen Infomaterial ausliegen.