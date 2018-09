Orgelwochen zum Kultursommer: „Keine gleicht der anderen“

Für mehr als zwei Monate steht Rheinland-Pfalz im Zeichen der Orgelmusik: Zum Abschluss des diesjährigen Kultursommers bringen die Orgelwochen Rheinland-Pfalz das vielstimmige Instrument in 18 Konzerten zwischen Landau und Koblenz zur Geltung. dpa

„Das ist das Schöne in Rheinland-Pfalz, dass wir auch in kleinen Orten sehr gute Orgeln haben“, sagt Lutz Brenner von der Künstlerischen Planungsgruppe der Orgelwochen.

Die Orgelwochen waren von Anfang an, seit 1992, Bestandteil des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Mit finanzieller Unterstützung des Landes sollen Konzerte mit renommierten Interpreten ermöglicht und das Bewusstsein für bedeutende Orgeln vor Ort gestärkt werden. „Das Schöne an diesem Instrument ist, dass die Orgel auf den Kirchenraum zugeschnitten ist und jede Orgel anders klingt“, sagt Brenner, der seit 2004 als Bezirkskantor an St. Martin in Bad Ems tätig ist. „Keine gleicht der anderen, jede Orgel ist auf den Raum hin intoniert und lebt.“

Für Rheinland-Pfalz nennt Brenner die historischen Orgeln der Orgelbauerfamilie Stumm aus Rhaunen-Sulzbach im Hunsrück und die der Orgelbauwerkstatt Schöler in Bad Ems. Daneben gebe es hervorragende moderne Instrumente wie die 2007 geweihte Rieger-Orgel in der Wallfahrtskirche Klausen im Moseltal. Brenner spielt am 26. Oktober in der Koblenzer Basilika St. Kastor; in einem gemeinsamen Konzert mit der Schola Floriana aus St. Florian in Oberösterreich steht Anton Bruckner im Mittelpunkt.

Orgelwochen