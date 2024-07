Platz für neue Produkte Pizza Wagner nabelt sich von Nestlé ab

Das Unternehmen Original Pizza Wagner in Nonnweiler ist mitten in einem großen Umbruch. Dieser bringt dem saarländischen Standort zugleich auch wieder deutlich mehr Selbstständigkeit in Entscheidungen sowie der künftigen Strategie. In den letzten Jahren war man dagegen als Teil des Nestlé-Konzerns stark abhängig von allen dort getroffenen strategischen und kaufmännischen Entscheidungen. Geschäftsführer Matthias Casanova, ein gebürtiger Schweizer, kündigt im Gespräch mit unserer Zeitung „starkes Wachstum in Deutschland und Europa“, neue Produkte und eine mögliche Präsenz auf Märkten an, auf denen Original Pizza Wagner bisher nicht mit seinen Erzeugnissen vertreten ist. Als solche nennt Casanova England, Skandinavien und Polen. Dort seien jetzt schon zahlreiche Pizza-Liebhaber zu finden.