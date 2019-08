Originalteil der DDR-Mauer für Hochschule der Polizei

Ein Originalteil der Berliner Mauer steht vor der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Foto: Hochschule der Polizei/Handout.

Büchenbeuren/Berlin Ein originales Stück der Berliner Mauer erinnert vor der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz an die Jahre der deutsch-deutschen Teilung. „Das Betonfertigteil ist Teil der früheren Hintermauer von Ost-Berlin“, sagte die Sprecherin der Aus- und Fortbildungsstätte für Polizisten in Büchenbeuren, Amelie Strasburger, der Deutschen Presse-Agentur.

„Es ist von 1962. Damit gehört es zu den ältesten Teilen der Berliner Mauer.“ Das etwa drei Meter hohe und 1,20 Meter hohe Mahnmal mit Stahlarmierungen steht nun vor der Mensa. In diesem Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz und sein brandenburgischer Kollege Karl-Heinz Schröter (beide SPD) wollen das Mauer-Teil am Donnerstag (29. August) neben dem Hunsrück-Flughafen Hahn offiziell übergeben. Auf einer Infotafel heißt es unter anderem: „Dieses Symbol deutscher Nachkriegsgeschichte bietet die Chance, uns mit unseren eigenen Werten, unserer Rolle als Polizeibeamte in einem demokratischen Rechtsstaat und unserem Selbstverständnis als Bürgerpolizei auseinanderzusetzen.“