Orkantief „Zeynep“ erreicht Rheinland-Pfalz und das Saarland

Offenbach Nach „Ylenia“ kommt „Zeynep“: Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zieht am Freitag das nächste Sturmtief über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Beide Länder werden von „Zeynep“ im Lauf des Tages zunehmend erfasst, teilte der DWD am Morgen mit.

Schon ab dem Vormittag sei auffrischender Südwestwind mit Windböen zu erwarten, ab Mittag nehme der Wind dann weiter zu. Am Nachmittag seien Gewitter mit orkanartigen Böen möglich, auch einzelne Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 105 und 120 Stundenkilometern seien nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Samstag soll das Unwetter nachlassen.

Die Temperaturen erreichen am Freitag 10 bis 15 Grad, im Bergland sind bis 10 Grad möglich. Dazu gibt es am Vormittag gebietsweise Regen, der am Nachmittag von Westen her in gebietsweise Schauer und Gewitter übergeht.

Der Wetterdienst warnte in Zusammenhang mit dem Sturmtief insbesondere vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Ästen und losen Dachziegeln. Gegenstände auf Balkonen und Terrassen sollten gesichert werden, hieß es. Nach Einschätzung der Meteorologen wird „Zeynep“ aber weniger Kraft haben als „Ylenia“.

Nach Angaben der Polizei verlief die Nacht von Donnerstag auf Freitag weitgehend glimpflich. Es habe zunächst keine größeren Unwetterschäden mehr gegeben.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-185465/2

(dpa)