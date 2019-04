Osterferien beginnen: ADAC warnt vor Staus

Autofahrer müssen an Ostern in Rheinland-Pfalz mit starkem Verkehr und Staus rechnen. Der ADAC erwartet wegen des Beginns der Osterferien für die rund 530 000 Schüler den ersten Stauhöhepunkt des Jahres. dpa

Besonders hoch sei die Staugefahr auf der Autobahn 6 zwischen Kaiserslautern und Mannheim sowie auf der A61 zwischen Koblenz und Ludwigshafen. Am meisten Autofahrer seien voraussichtlich am Donnerstagnachmittag und am Nachmittag des Ostermontags unterwegs, warnte der ADAC. Auch am Karfreitag sei mit starkem Verkehr zu rechnen. Der Frankfurter Flughafen erwartet ebenfalls einen besonders starken Andrang.

Zu den Schülern und ihren Familien kämen noch die Kurzurlauber und Pendler, die das Osterwochenende für einen Besuch oder eine Reise nutzten, hieß es beim ADAC.

Am Flughafen werden am Osterwochenende pro Tag etwa 25 000 Passagiere mehr erwartet als im Jahresdurchschnitt, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Wer über Ostern wegfliege, solle möglichst online einchecken und früh am Flughafen sein.