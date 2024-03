Das sind die Aussichten Blutregen? So wird das Wetter an Ostern

Am Freitag ist es in Trier stark bewölkt mit zeitweise leichtem Regen bei Temperaturen von 6 bis 12 Grad. Am Samstag wird es wärmer mit Tageshöchstwerten um die 18 Grad und überwiegend geschlossener Wolkendecke. Am Sonntag sind die Temperaturen ähnlich, allerdings muss vielerorts mit Regenschauern gerechnet werden. Am Montag wird es mit bis zu 12 Grad wieder kühler. Es bleibt stark bewölkt mit zeitweise mäßigem Regen.