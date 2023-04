Mehrere Feiertage Wann haben an Ostern die Geschäfte auf?

Rund um Ostern sind die Geschäfte an mehreren Feiertagen geschlossen. Wir erklären, welche Tage das sind, welche Ausnahmen es gibt und was in Luxemburg anders ist.

03.04.2023, 12:56 Uhr

Foto: dpa/Armin Weigel

Von Sarah Diewald