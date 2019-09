OVG-Präsident zu Ausbaubeiträgen: Keine Häufung an Fällen

Lars Brocker, Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Trotz der breiten politischen Diskussion um die umstrittenen Straßenausbaubeiträge gibt es keine Häufung an Fällen zu diesem Thema an den Verwaltungsgerichten. „Nach meinem Eindruck haben die Fälle nicht zugenommen“, sagte der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind durchbuchstabiert.“ Fälle aus Rheinland-Pfalz seien bis vor das Bundesverfassungsgericht getragen und dort auch bestätigt worden. „Die Rechtsprechung ist gefestigt.“