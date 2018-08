später lesen OVG: Protestplakat gegen Neubautrasse muss entfernt werden Teilen

Ein Protestplakat gegen die geplante Neubautrasse der B 271 muss nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts zwischen Kallstadt und Herxheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) entfernt werden. Die beiden Schilder einer Bürgerinitiative würden gegen Baurecht verstoßen und seien zudem materiell rechtswidrig, teilte das OVG Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Koblenz mit (Az: 8 A 10199/18.OVG). dpa