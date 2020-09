OVG wirft Ministerium rechtswidrige Beförderungspraxis vor

Mainz Eklat in der Plenarwoche des Landtags: Nach dem Verzicht auf förmliche Beurteilungen von Beamten sieht sich das Umweltministerium mit dem Vorwurf der Günstlingswirtschaft konfrontiert. Das Ministerium stoppte die beanstandete Praxis.

Nach einem Gerichtsurteil zu einer als „grob rechtswidrig“ bezeichneten Beförderungspraxis haben die Oppositionsparteien dem Umweltministerium „Günstlingswirtschaft“ vorgeworfen. Das von den Grünen geführte Ministerium teilte am Montag mit, das vom Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz beanstandete Verfahren habe der Vereinfachung der Verwaltung gedient und sei jetzt „unverzüglich abgeändert“ worden.

„Die Vorwürfe sind ungeheuerlich“, erklärte CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner am Montag in Mainz. „Es ist ein trauriger Vorgang, wenn das höchste Verwaltungsgericht des Landes die Landesregierung mahnen muss, sich an die Verfassung zu halten.“ Jetzt müsse Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für Klarheit sorgen. Die CDU macht den Vorgang zum Thema einer Aktuellen Debatte, die am Mittwoch auf die Tagesordnung des Landtags kommt.