Pachtreduzierung für Lautern: „Bisschen optimistischer“

Kaiserslautern Der erste Schritt ist getan: Für die kommenden beiden Spielzeiten kann der 1. FC Kaiserslautern mit einer reduzierten Stadionpacht rechnen. Für Funktionär Merk ist es trotzdem kein Tag zum Feiern.

Dem 1. FC Kaiserslautern ist ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Lizenzerteilung für die kommende Saison gelungen. Der Fußball-Drittligist kann in den nächsten beiden Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 weiterhin mit einer reduzierten Stadionpacht planen. Das beschloss der Kaiserslauterer Stadtrat mit großer Mehrheit am Montag. Die Stadionmiete verringert sich demnach bis Juni 2021 von den ursprünglich zwischen der Stadiongesellschaft und dem FCK vereinbarten 3,2 Millionen Euro auf 625.000 Euro in der 3. Liga und auf 2,4 Millionen Euro in der 2. Bundesliga.