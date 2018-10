später lesen Pärchen stiehlt Parfüm im Wert von mehreren Tausend Euro FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Kosmetika im Wert von mehreren Tausend Euro soll ein Pärchen in Landau gestohlen haben. Die zwei wurden am Mittwoch beim Verlassen einer Parfümerie auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt. Eine Verkäuferin bemerkte, dass in der Tasche der 28-Jährigen mehrere Artikel waren, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. dpa