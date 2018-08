später lesen Paket-Transporter rollt los: Fuß unter Rad eingeklemmt FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Ein Paketbote ist in Linden in der Pfalz mit dem Fuß unter das Rad seines Kleintransporters geraten und dabei schwer verletzt worden. Der 48-Jährige hatte am Samstag sein Fahrzeug an einem steilen Hang abgestellt, um Pakete auszuliefern, wie die Polizei mitteilte. dpa