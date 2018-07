später lesen Paketbotin hortet Päckchen in Garage Teilen

Weil sie fremde Päckchen in ihrer Garage gelagert hat, muss sich eine Paketbotin aus Linz am Rhein nun vor Gericht verantworten. Die 21-Jährige hatte die Ware von einem ganzen Arbeitstag nicht ausgeliefert, teilte die Polizei am Montag mit. dpa