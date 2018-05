später lesen Panik in der Rheinströmung: Drei Männer retten Schwimmer FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Drei Männer haben bei Koblenz einen panischen Schwimmer aus der Rheinströmung gerettet. Der 24-Jährige und sein 13 Jahre alter Bruder schwammen am Pfingstsonntag beim Stadtteil Wallersheim zwischen zwei Buhnen (Steinwällen) Richtung Flussmitte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Sog eines Schiffes zog die beiden noch mehr zur Strommitte. Die Brüder gerieten in Panik. Der 13-Jährige konnte sich über das Ende einer Buhne ans Ufer retten. Seinen Bruder verließen dagegen die Kräfte. Ihre Hilferufe alarmierten die drei Retter, die den 24 Jahre alten Schwimmer aus dem Rhein zogen. Beide Brüder wurden ärztlich versorgt und blieben zur Beobachtung vorerst im Krankenhaus. dpa