Atomkraft : Pannenmeiler in Belgien bleiben länger am Netz – Mainzer Umweltministerin verlangt Sicherheitsüberprüfung

Pannenmeiler in Belgien bleiben länger am Netz – Mainzer Umweltministerin verlangt Sicherheitsüberprüfung

Trier/Mainz Belgien hat den Ausstieg aus der Atomkraft verschoben. Die pannenanfälligen Meiler in Tihange und Doel sollen noch bis 2036 am Netz bleiben. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin betrachtet das mit Sorge.

Doch nun erfolgt der Ausstieg aus dem Ausstieg. Wegen steigender Gaspreise und unsicherer Lieferbedingungen sollen zwei Blöcke der Atomkraftwerke in Tihange und Doel nun noch länger am Netz bleiben. Die Regierung des Nachbarlandes hat eine Laufzeitverlängerung um zehn Jahre bis 2036 beschlossen. Zudem will der belgische Staat die Hälfte der Anteile der künftigen Betreibergesellschaft übernehmen.

Pannenserie: Haarrisse und Druckabfall im Reaktor

Immer wieder war es in Tihange und Doel zu Pannen gekommen. 2012 wurden bei Untersuchungen in dem Atomkraftwerk Doel 17 000 und in Tihange 3000 kleine Haarrisse im Reaktordruckbehälter gefunden. Im vergangenen Jahr hat es offiziell drei Zwischenfälle in Tihange gegeben. Im Oktober kam es wegen eines Druckabfalls in einem Reaktor zu einer Schnellabschaltung.