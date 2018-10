später lesen Papst entlässt zwei Chilenen aus Kirchenstand Teilen

Papst Franziskus hat wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen zwei chilenische Geistliche eine der härtesten Maßnahmen überhaupt ergriffen. Er versetzte den emeritierten und in Deutschland lebenden Erzbischof Francisco José Cox Huneeus und den früheren Bischof Marco Antonio Órdenes Fernández in den Laienstand, wie der Vatikan am Samstag mitteilte. dpa