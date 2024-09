Untermieter Franziskus: Warum der Papst in Rheinland-Pfalz wohnte und wem er danach Briefe schrieb

Für die Katholiken in der Großregion Trier ist es ein besonderes Ereignis. Papst Franziskus besucht am 26. September Luxemburg. Das hat es seit 1985 nicht mehr gegeben. Damals war es noch Papst Johannes Paul II., der im Großherzogtum zu Gast war. Wie es der Zufall will, war Franziskus in eben diesem Jahr auch schon in der Nähe. Denn 1985 verbrachte er Zeit in Rheinland-Pfalz. Der Geistliche hielt den Kontakt zu einer einheimischen Familie und viele Jahre später kam es zu einem Wiedersehen.