Meinung : Der katholischen Kirche ist nicht mehr zu helfen

Der Limburger Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz, hält am Synodalen Weg fest.

Trier Die deutschen Reformbemühungen werden vom Vatikan und einigen konservativen Bischöfen torpediert. Kann der Kirche noch geholfen werden? Ein Kommentar.

Ausgerechnet Papst Franziskus! Einst als Hoffnungsträger und Reformer in der katholischen Kirche gefeiert, erweist sich der 86-jährige Argentinier inzwischen immer mehr als Repräsentant einer reformunfähigen Organisation mit einer Phalanx alter, engstirniger Männer an der Spitze. Ihr Anspruch ist nicht, Glaube, Liebe, Hoffnung zu verkünden, sondern ihre Pfründe und Macht um alles in der Welt zu verteidigen.

Das mag in Afrika und Lateinamerika noch einigermaßen funktionieren. In Mitteleuropa allerdings stößt ein solches Gebaren immer mehr Gläubigen übel auf. Das haben in Deutschland viele Bischöfe erst gemerkt, als ihnen der Missbrauchsskandal das Versagen ihrer Vorgänger und Priesterkollegen, aber auch der Institution Kirche schonungslos vor Augen geführt hat.

Es wurde jahrzehntelang vertuscht, verleugnet und gelogen, um eine Institution und deren Vertreter, die doch einen solch hohen moralischen Anspruch haben, auf keinen Fall in Misskredit zu bringen. Die gequälten und geschundenen Opferseelen waren der Täterorganisation lange Zeit egal.

Das Umdenken kam auch in der katholischen Kirche Deutschlands nicht von heute auf morgen. Und einige Bischöfe haben es noch immer nicht kapiert, dass der streng hierarchische, männerbestimmte und sexualfeindliche Aufbau der Kirche mit ursächlich dafür ist, dass dort schlimmste Verbrechen an Kindern und Jugendlichen möglich waren und sogar gedeckt wurden, um eine vermeintlich heilige Institution zu schützen.

Es ist nicht nur an der Zeit, dass diese dunklen, kriminellen Taten und die Täter endlich ans Tageslicht gezerrt werden, wo sie jeder sehen kann. Es müssen auch spürbare Konsequenzen aus dieser institutionalisierten kirchlichen Verdeckungsaktion und den Ursachen gezogen werden.

Diesem Ziel dient der in Deutschland eingeschlagene Synodale Weg, der auch über Reformen in den Bereichen Frauen in der Kirche, Umgang mit Macht, katholische Sexualmoral oder Ehelosigkeit der Priester diskutiert.

Dass diese überfälligen Debatten nun von der vatikanischen Führungsebene und einer Handvoll konservativer deutscher Bischöfe torpediert werden, zeigt, wie reformunwillig und -unfähig ein nicht unbedeutender Teil dieser Kirche immer noch ist. Dieser Klerus der Unbelehrbaren wird keinen Zentimeter von seiner orthodoxen Linie abweichen und jegliche synodale Prozesse bekämpfen wie der Teufel das Weihwasser.

Und was bedeutet das für den vor vier Jahren mit so viel Elan und Optimismus gestarteten deutschen Reformprozess von Bischöfen, Priestern, kirchlichen Mitarbeitern und Laien? So hart wie es klingen mag: Der Synodale Weg ist zum Scheitern verurteilt. Auf eine echte Konfrontation mit Rom werden es auch die Reformwilligen unter den deutschen Bischöfe – schon allein wegen ihres Gehorsamsgelübdes gegenüber dem Papst – nicht ankommen lassen.