Konjunktur Warum der Fachkräftemangel einen Stellenabbau nicht aufhalten kann

Kaum zu glauben: 5717 Stellen sind derzeit in der Region Trier offen. Das heißt: Wer hier einen Job sucht, hat „sehr gute Chancen, die Zahl der offenen Stellen liegt auf einem sehr hohen Niveau“, befindet Heribert Wilhelmi, Chef der Trierer Agentur für Arbeit, bei der jüngsten Vorstellung der Arbeitslosenzahlen. Und so geben die aktuell von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier befragten Betriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistung an, dass der Fachkräftemangel das größte Konjunkturrisiko ist. Ein Fakt, der sich seit Jahren stetig hält, finden die Betriebe unter den derzeit 11.406 Menschen ohne Job nur wenige, die zu ihnen passen.