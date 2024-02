Seit vier Tagen Warum das Personal am Pariser Eiffelturm streikt

Die rötlich-gelbe Schicht ist auf dem grauen Bogen deutlich zu erkennen. Auf mehr als einem Meter zersetzt sie das Eisen, aus dem der Pariser Eiffelturm besteht. Grund für die Gewerkschaften der Angestellten des Pariser Wahrzeichens, Alarm zu schlagen. Am Donnerstag wurde der Touristenmagnet den vierten Tag in Folge bestreikt. Ziel des Protestes ist die Pariser Stadtverwaltung, die mit einer 99-prozentigen Beteiligung an der Betreibergesellschaft SETE über das Monument bestimmt. Die Stadt Paris suche „Rentabilität um jeden Preis“, lautet der Vorwurf. Die Reparaturen an der „Eisendame“ würden dabei vernachlässigt.