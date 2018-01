später lesen Parlament berät über geringere Hürden für Volksbegehren Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem gescheiterten Volksbegehren für die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums im Saarland diskutiert der saarländische Landtag heute über eine Senkung der bisher hohen Hürden für ein solches Begehren. Die Linke-Landtagsfraktion hat einen Antrag auf Änderung der Landesverfassung eingebracht, wonach Unterschriften für ein Volksbegehren nicht auf Listen, die in den Gemeinden ausgelegt sind, gesammelt werden müssen. Diese Bestimmung sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in dem Antrag der Linken. Die „freie Sammlung“ von Unterschriften müsse möglich sein. Auch die in Hamburg bereits erlaubte briefliche Eintragung könne erlaubt werden. dpa