Finanzen : Parlament gibt 20 Milliarden für Rheinland-Pfalz frei

Mainz Drei Tage lang hat der Landtag über die richtige Verwendung der Steuermittel gestritten. Schließlich hat er nicht nur den Haushalt 2022 verabschiedet, sondern auch den Weg frei gemacht für eine deutliche Schuldenentlastung der Kommunen.

Die erste Beratung des Haushaltsgesetzes fand bereits Mitte Dezember statt und wurde in der zweiten Beratung in dieser Woche vertieft. Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) forderte mehr Geld für Bildung, Gesundheit und die Polizei. Die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP erwiderten, dass der Entwurf der Regierung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Antworten auf drängende Herausforderungen gebe.

Der größte Einzeletat ist mit 5,64 Milliarden Euro der Etat des Bildungsministeriums. „Damit investieren wir 86 Millionen Euro mehr als im letzten Haushalt, der schon der größte Bildungshaushalt in Rheinland-Pfalz überhaupt war“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in der Debatte über den Etat am Donnerstagabend. Damit werde Kindern und Jugendlichen ermöglicht, „dass sie gut in ihr Leben starten, ein selbstbestimmtes freies Leben als Demokratinnen und Demokraten, und zwar unabhängig davon, was sie von zuhause mitbringen.“